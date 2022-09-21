Компания Mitsubishi Motors представила новое поколение компактного кроссовера ASX и фактически подтвердила свое возвращение на европейский рынок.

После того как несколько лет назад Mitsubishi Motors объявила о выходе с европейского рынка, возникло немало вопросов от лояльных покупателей. В конце концов японская марка передумала и анонсировала две модели для Европы, однако они будут производиться на базе машин Renault.

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Как видно из дизайна, новое поколение Mitsubishi ASX целиком и полностью базируется на актуальном Renault Captur, который в прошлом году был представлен в Украине.

Платформа

Учитывая свои корни, новинка построена на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, но получила фирменный стиль японской марки Dynamic Shield.

Габариты машины – 4228x1797x1573 мм, колесная база – 2639 мм. Багажник содержит в стандартной конфигурации 332 литра груза.

На старте продаж покупателям предложат на выбор шесть цветов кузова, которые в более дорогих комплектациях можно будет комбинировать с контрастной черной крышей, а также колесные диски на 17 и 18 дюймов.

Интерьер

Салон нового Mitsubishi ASX может быть отделан тканью, кожзаменителем или натуральной кожей – в зависимости от комплектации.

Новинка получит аналоговые приборы с 4,2-дюймовым экраном, 7-дюймовую или 10,25-дюймовую полностью настраиваемую цифровую приборную панель. Тачскрин информационно-развлекательного комплекса также варьируется – 7 дюймов с альбомной ориентацией или 9,3 дюйма – с портретной. В топовой комплектации доступна акустика Bose.

В “стандарте” присутствуют передние и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности, система предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов, контроль рядности движения, распознавание дорожных знаков, ассистент парковки.

На топовых уровнях появляются адаптивный круиз-контроль, активный помощник движения в полосе, контроль слепых зон среди прочего.

Под капотом

Моторная линейка нового кроссовера была анонсирована еще в начале июня. Базовой станет литровая “турботройка” на 91 л.с. и 160 Нм в сочетании с 6-ступенчатой ​​механикой.

Ступенью выше расположена 1,3-литровая “турбочетверка” на 140 л.с. и 260 Нм, дополненная стартер-генератором с ременным приводом, работающим в связке с 12-вольтовой батареей. Такой умеренный гибрид будет доступен как с 6-ступенчатой ​​механикой, так и с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением: во втором случае отдача ДВС составит 158 л.с. и 270 Нм.

Также присутствует полноценный гибрид с 1,6-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов, развивающий 143 л. и 148 Нм. Ему досталась небольшая батарея – всего на 1,3 киловатт-часа.

Во главе диапазона стоит плагин-гибрид с тем же 1,6-литровым двигателем. Совокупно агрегат выдает 159 л.с. и 144 Нм и имеет блок аккумуляторов на 10,5 киловатт-часа.

Производство нового Mitsubishi ASX наладят на заводе Renault в испанском Вальядолиде. В продажу он поступит в марте 2023 года.