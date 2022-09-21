Компанія Mitsubishi Motors представила нове покоління компактного кросовера ASX й фактично підтвердила своє повернення на європейський ринок.

Після того, як кілька років тому Mitsubishi Motors оголосила про вихід з європейського ринку, виникло чимало питань від лояльних покупців. Врешті-решт, японська марка передумала та анонсувала дві моделі для Європи, проте вироблятимуться вони на базі машин Renault.

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Як видно з дизайну, нове покоління Mitsubishi ASX цілком й повністю базується на актуальному Renault Captur, котрий минулого року був презентований в Україні .

Платформа

Враховуючи свої корені, новинка побудована на платформі CMF-B альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, але отримала фірмовий стиль японської марки Dynamic Shield.

Габарити машини – 4228x1797x1573 мм, колісна база – 2639 мм. Багажник вміщує у стандартній конфігурації 332 літри вантажу.

На старті продажів покупцям запропонують на вибір шість кольорів кузова, які у дорожчих комплектаціях можна буде комбінувати з контрастним чорним дахом, а також колісні диски на 17 та 18 дюймів.

Інтер’єр

Салон нового Mitsubishi ASX може бути оброблений тканиною, шкірозамінником або натуральною шкірою – залежно від комплектації.

Новинка отримає аналогові прилади з 4,2-дюймовим екраном, 7-дюймову або 10,25-дюймову цифрову приладову панель, що повністю настроюється. Тачскрін інформаційно-розважального комплексу також варіюється – 7 дюймів з альбомною орієнтацією або 9,3 дюйма – з портретною. У топовій комплектації доступна акустика Bose.

В «стандарті» присутні передні та бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира, шторки безпеки, система запобігання фронтальним зіткненням із функцією розпізнавання пішоходів, контроль рядності руху, розпізнавання дорожніх знаків, асистент паркування.

На топових рівнях з’являються адаптивний круїз-контроль, активний помічник руху в смузі, контроль сліпих зон – серед іншого.

Під капотом

Моторна лінійка нового кросовера була анонсована ще на початку червня. Базовою стане літрова «турботрійка» на 91 к.с. та 160 Нм у поєднанні з 6-ступеневою механікою.

Сходинкою вище розташована 1,3-літрова «турбочетвірка» на 140 к.с. і 260 Нм, доповнена стартер-генератором із ремінним приводом, що працює у зв’язці з 12-вольтовою батареєю. Такий помірний гібрид буде доступний як з 6-ступеневою механікою, так й 7-ступеневим роботом із подвійним зчепленням: у другому випадку віддача ДВЗ складе 158 к.с. та 270 Нм.

Також присутній повноцінний гібрид із 1,6-літровим бензиновим двигуном та парою електромоторів, що розвиває 143 к.с. та 148 Нм. Йому дісталася невелика батарея – лише на 1,3 кіловат-години.

На чолі діапазону стоїть плагін-гібрид із тим же 1,6-літровим двигуном. Сукупно агрегат видає 159 к.с. та 144 Нм і має блок акумуляторів на 10,5 кіловат-години.

Виробництво нового Mitsubishi ASX налагодять на заводі Renault в іспанському Вальядоліді. У продаж він надійде у березні 2023 року.