Кожен, хто обслуговував свій Mitsubishi в офіційній дилерський мережі, став донором проєкту.

Офіційний дистриб'ютор автомобілів ТМ «Mitsubishi» в Україні ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» разом із благодійним фондом «Паляниця» (БО "ЛІТЕРАРУМ КУПІДУС") допомогли продуктовими наборами понад 2000 ВП родин з тимчасово окупованих територій України.

У період з 15 травня по 30 червня 2022 року включно, суму у розмірі 250 гривень від кожного замовлення на сервісне обслуговування або ремонт автомобіля ТМ «Mitsubishi» з використанням оригінальних запчастин Mitsubishi в сервісних центрах офіційної дилерської мережі Mitsubishi Motors в Україні було перераховано на допомогу постраждалим від війни.

Таким чином, у межах цього благодійного проєкту, компанія ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» пожертвувала понад 50% прибутку з доходу, отриманого від післяпродажного обслуговування у вищезазначений період, що дозволило зібрати та передати близько 2 мільйонів гривень. Ця сума пішла на продуктові набори для внутрішньо переміщених родин з тимчасово окупованих територій України.

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«Ми пишаємося, що вдалося зробити свій внесок у забезпеченні харчуванням постраждалих українців з деокупованих населених пунктів, – прокоментував пан Йошіто Ішіда, Генеральний директор ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА». – Нам вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень у рамках благодійного проєкту та разом із фондом «Паляниця» закупити на зібрані кошти 1200 продуктових наборів, а також вдалося долучитися до придбання ще 1000 наборів, які сформував фонд».

Усі придбані нами продукти харчування були доставлені у містечка та селища Харківської, Сумської, Миколаївської та Запорізької областей, які найбільше постраждали та наразі зазнають значних втрат та руйнувань у результаті військової агресії рф на території України.

«Ми не плануємо на цьому зупинятися та у липні 2022 року плануємо продовжити допомагати та вже готуємо чергову ініціативу, - додав пан Йошіто Ішіда, – Звісно, наша увага також постійно прикута до підтримки наших співробітників».