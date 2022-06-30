Для взаємодії обом сторонам треба зареєструватись в мобільному застосунку.

Компанія ОнТаксі запустила спеціальну платформу “ОнТаксі Волонтер”. Це унікальний логістично-сервісний продукт, створений на базі корпоративного сайту та застосунку ОнТаксі, який дозволяє об'єднувати волонтерів та тих, кому необхідні послуги перевезень під час війни.

Компанія OnTaxi ще 26 лютого запустила соціальний клас перевезень, який надав можливість лікарям, військовим, рятувальникам та волонтерам безкоштовно діставатись до своїх робочих місць, а також робити доставку дрібних вантажів. Це стало важливим кроком для організації перевезень, особливо в регіонах з активними бойовими діями.

За час існування класу було здійснено більше 25 000 безкоштовних поїздок. У базу постійних водіїв-волонтерів додано понад 2800 водіїв, а у базу користувачів - понад 4500 осіб, працівників критичної інфраструктури.

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Сьогодні ця ініціатива перетворилася на повноцінну логістично-волонтерську платформу, що здатна об’єднати зусилля волонтерів, бізнесу та громадськості.

“Волонтерська програма OnTaxi працює давно – ще у 2020 році першими в Україні запустили проєкт допомоги медикам в період пандемії коронавірусу. З початком активних бойових дій переосмислили існуючу концепцію та поступово перетворили її на всеукраїнську логістичну волонтерську платформу, доступну всім, хто допомагає наближати нашу перемогу” — коментує Head of Business OnTaxi Деніс Покаліцин.

Водії-волонтери, які бажають допомогти країні на власному авто, можуть заповнити спеціальну форму на сайті. Або знайти її через посилання у повідомленні драйверского додатку. Процедура підключення дуже проста і дає можливість отримувати та виконувати замовлення із перевезення медиків, рятувальників та військових.

Користувачі – лікарі, військовослужбовці, воїни ТРО, рятівники та волонтери, хто працює на потреби фронту, можуть заповнити форму та стати верифікованими користувачами платформи. Це дає швидкий доступ до замовлення і здійснення безкоштовних поїздок за професійними потребами. Також доступно безкоштовне перевезення гуманітарних вантажів водіями-волонтерами.

Небайдужі громадяни та бізнес, які спроможні допомогти із купівлею палива для волонтерських перевезень можуть це зробити через форму донатів у додатку OnTaxi або на офіційному сайті компанії.

Також ОнТаксі запрошує волонтерські організації, які потребують програмне забезпечення для власних логістичних процесів підключати до роботи із платформою усіх співробітників, що дозволить заощадити їх організаційні та часові ресурси, економити фінанси.