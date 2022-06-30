Для взаимодействия обеим сторонам нужно зарегистрироваться в мобильном приложении.

Компания ОнТакси запустила специальную платформу "ОнТакси Волонтер". Это уникальный логистически сервисный продукт, созданный на базе корпоративного сайта и приложения ОнТакси, позволяющий объединять волонтеров и тех, кому необходимы услуги перевозок во время войны.

Компания OnTaxi еще 26 февраля запустила социальный класс перевозок, который предоставил возможность врачам, военным, спасателям и волонтерам бесплатно добираться до своих рабочих мест, а также производить доставку мелких грузов. Это стало важным шагом в организации перевозок, особенно в регионах с активными боевыми действиями.

За время существования класса было совершено более 25 000 бесплатных поездок. В базу постоянных водителей-волонтеров добавлено более 2800 водителей, а в базу пользователей – более 4500 человек, работников критической инфраструктуры.

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Сегодня эта инициатива превратилась в полноценную логистически-волонтерскую платформу, способную объединить усилия волонтеров, бизнеса и общественности.

“Волонтерская программа OnTaxi работает давно – еще в 2020 году первым в Украине был запущен проект помощи медикам в период пандемии коронавируса. С началом активных боевых действий переосмыслили существующую концепцию и постепенно превратили ее во всеукраинскую логистическую волонтерскую платформу, доступную всем, кто помогает приближать нашу победу”, — комментирует Head of Business OnTaxi Денис Покалицын.

Водители-волонтеры, желающие помочь стране на собственном автомобиле, могут заполнить специальную форму на сайте . Или найти ее через ссылку в сообщении драйверского приложения. Процедура подключения очень простая и позволяет получать и выполнять заказы по перевозке медиков, спасателей и военных.

Пользователи – врачи, военнослужащие, воины ТРО, спасатели и волонтеры, работающие на нужды фронта могут заполнить форму и стать верифицированными пользователями платформы. Это дает быстрый доступ к заказу и совершение бесплатных поездок по профессиональным потребностям. Также доступна бесплатная перевозка гуманитарных грузов водителями-волонтерами.

Неравнодушные граждане и бизнес, которые могут помочь с покупкой топлива для волонтерских перевозок могут это сделать через форму донатов в приложении OnTaxi или на официальном сайте компании .