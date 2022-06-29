Украинские сервисы вызова такси Uklon, Uber и Bolt продолжают работу, несмотря на войну и дефицит топлива.

Военные действия и топливный кризис внесли свои коррективы в работу служб такси: цены выросли, клиентов стало меньше, а водителей больше. Однако восстановление рынка происходит достаточно быстро благодаря отсутствию государственного регулирования в этом секторе.

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Сравнивая с показателями мая прошлого года, показатели Uklon за месяц этого года снизились на треть, апрельский разрыв – 44%, рассказали в пресс-службе компании. Если сравнивать нынешние показатели с февральскими – компания упала в 2,5 раза относительно количества заказов, выручки и комиссии: “По состоянию на май в Киеве в нашем приложении было столько же автомобилей, как и до войны. Однако количество заказов сократилось на 45%”.

Значительное сокращение спроса с началом боевых действий на всей территории страны ощутили и в Bolt. “Однако сейчас мы замечаем систематический рост активности пользователей. Количество поездок уже составляет более половины от довоенных показателей”, – говорит представитель компании.

Количество водителей, совершающих поездки в сервисе Bolt, не уменьшилось существенно, говорит представитель компании. Часть из них решили временно не совершать поездки, на это решение в частности могли повлиять проблемы с доступностью топлива.

В Uklon говорят, что в марте удавалось балансировать между количеством водителей и пассажиров. “Уже в конце апреля количество водителей Uklon стало больше, по сравнению с тем, как это было в феврале”, – поясняют в пресс-службе.

Стал ощутимым региональный разрыв: общая динамика восстановления жизни в городах демонстрирует, как Центральная Украина из-за войны заметно опережает Юг и Восток. “Например, уровень использования приложения в Киеве с начала полномасштабного вторжения до конца мая увеличился в шесть раз (на 40%)”, – рассказали в Uklon.

Что с ценами

С начала марта Bolt повысил тарифы во всех городах – главной причиной стал дефицит топлива. Но на конечные цены это повлияло не существенно, убеждают в компании: если до войны поездка в Киеве от Майдана Независимости до Центрального железнодорожного вокзала стоила примерно 70 грн, то сейчас стоимость составляет примерно 80 – 85 грн.

Однако такая ситуация не везде: “Сейчас мы наблюдаем рост среднего чека, в некоторых городах довольно значительный – на 50% больше довоенного показателя”, – говорит представитель компании.

Впрочем, в целом в Украине средний чек в сервисе увеличился на 10% по сравнению с тем, что был до войны, подтверждают слова конкурента в Uklon. Несмотря на то, что цены на топливо выросли в несколько раз. В чем секрет? “Спрос на поездки снизился, и динамика роста заказов значительно уступает приросту активных водителей”, – поясняют в пресс-службе сервиса.

Uklon пересматривает базовый тариф регулярно, когда для этого есть рыночные условия (в частности, стоимость топлива), сообщили в компании: “Есть населенные пункты, где базовый тариф уже подняли в два – три этапа, чтобы не спровоцировать отказ от услуг драйверов. Ведь для большинства водителей Uklon стал местом основного заработка”.

В то же время Uklon использует систему коэффициентов, например, перед комендантским часом, когда желающих совершить поездку становится больше – водитель может взять заказ по двойному тарифу.