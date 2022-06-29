Українські сервіси виклику таксі Uklon, Uber та Bolt продовжують роботу, попри війну та дефіцит пального.

Військові дії та паливна криза внесли свої корективи у роботу служб таксі: ціни зросли, клієнтів стало менше, а водіїв більше. Проте відновлення ринку відбувається досить швидко завдяки відсутності державного регулювання у цьому секторі.

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Порівнюючи з показниками травня минулого року, показники Uklon за місяць цього року знизилися на третину, квітневий розрив – 44%, розповіли у пресслужбі компанії. Якщо порівнювати нинішні показники з лютневими – компанія впала у 2,5 раза щодо кількості замовлень, виторгу та комісії: "Станом на травень у Києві в нашому застосунку було стільки ж автомобілів, як і до війни. Проте кількість замовлень скоротилася на 45%".

Значне скорочення попиту з початком бойових дій на всіх території країни відчули й у Bolt. "Однак зараз ми помічаємо систематичне зростання активності користувачів. Кількість поїздок вже становить більше половини від довоєнних показників", – каже представник компанії.

Кількість водіїв, що здійснюють поїздки у сервісі Bolt не зменшилась суттєво, каже представник компанії. Частина з них вирішили тимчасово не здійснювати поїздки, на це рішення зокрема могли вплинути проблеми з доступністю пального.

В Uklon кажуть, що в березні вдавалося балансувати між кількістю водіїв і пасажирів. "Вже наприкінці квітня кількість водіїв Uklon стала більшою, у порівнянні з тим, як це було у лютому", – пояснюють у прес-службі.

Став відчутним регіональний розрив: загальна динаміка відновлення життя в містах демонструє, як центральна Україна через війну помітно випереджає південь та схід. "Наприклад, рівень використання застосунку у Києві від початку повномасштабного вторгнення до кінця травня збільшився ушестеро (на 40%)", – розповіли в Uklon.

Що з цінами

З початку березня Bolt підвищив тарифи в усіх містах – головною причиною став дефіцит пального. Але на кінцеві ціни це вплинуло не суттєво, переконують у компанії: до війни поїздка в Києві від Майдану Незалежності до центрального залізничного вокзалу коштувала приблизно 70 грн, то зараз вартість становить приблизно 80 – 85 грн.

Однак така ситуація не всюди: "Наразі ми спостерігаємо зростання середнього чека, у деяких містах доволі значне – на 50% більше довоєнного показника", - каже представник компанії Bolt.

Втім, загалом в Україні середній чек у сервісі збільшився на 10% порівняно з тим, що був до війни, підтверджують слова конкурента в Uklon. Попри те, що ціни на пальне зросли у кілька разів. У чому секрет? "Попит на поїздки знизився, і динаміка росту замовлень значно поступається приросту активних водіїв", – пояснюють у пресслужбі сервісу.

Uklon переглядає базовий тариф регулярно, коли для цього є ринкові умови (зокрема, вартість пального), повідомили в компанії: "Є населені пункти, де базовий тариф вже підняли у два-три етапи, щоб не спровокувати відмову від послуг драйверів. Адже для більшості водіїв Uklon став місцем основного заробітку".

Водночас Uklon використовує систему коефіцієнтів, наприклад, перед комендантською годиною, коли охочих здійснити поїздку збільшується – водій може взяти замовлення за подвійним тарифом.