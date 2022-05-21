Кошти від сервісу підуть на продуктові набори українцям, які були в окупації.

Офіційний дистриб'ютор автомобілів Mitsubishi в Україні спільно з благодійною ініціативою “Паляниця” допоможе продуктовими наборами тисячі українським родинам із населених пунктів, які були в окупації.

Починаючи з 15 травня до 30 червня 2022 року включно, 250 гривень з кожного замовлення на сервісне обслуговування автомобіля Mitsubishi з використанням оригінальних запчастин Mitsubishi в офіційній дилерській мережі Mitsubishi Motors в Україні буде спрямовано на допомогу постраждалим від війни. Таким чином, у межах цього благодійного проєкту компанія “Ем Ем Сі Україна” пожертвує близько 50% прибутку (як очікується) від напрямку післяпродажного обслуговування, і це дозволить зібрати до 2 мільйонів гривень допомоги за період дії вказаного проєкту (травень-червень 2022 р.).

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“Ми продовжуємо допомагати постраждалим українцям і цього разу зосередили свою увагу на забезпеченні харчуванням, якого вкрай не вистачає у деокупованих населених пунктах. У перший місяць благодійного проєкту (у травні) вирішили допомогти 1000 родинам з невеличких населених пунктів, які нещодавно були звільнені з-під окупації військ рф і де зараз однією з найгостріших проблем є відсутність та недостатня кількість продуктів, – прокоментував Генеральний директор офіційного дистриб’ютора Mitsubishi Motors в Україні пан Йошіто Ішіда. – Разом із благодійною ініціативою “Паляниця” ми вже розпочали закупівлю великих продуктових наборів. Один такий набір розрахований для забезпечення родини з 4 осіб харчуванням на 5 днів”.

Наповнення набору продумували фахівці благодійної ініціативи “Паляниця”, виходячи з фізіологічних потреб людини у щоденному харчуванні, і він включає найнеобхідніші та корисні продукти загальною поживною цінністю у 23000 калорій. У разі наявності у родини запасу продуктів на кшталт картоплі та хліба, продуктового набору може вистачити на тиждень.