Незалежні дизайнери створили рендер Mitsubishi ASX, і схожість з французьким авто видно неозброєним оком.

Схоже, бренд Mitsubishi в альянсі Renault-Nissan бренд Mitsubishi може втратити свою ідентичність. Нещодавно альянс повідомив, що 80% всіх моделей будуть випускатись на спільних платформах. Однак цілком можливо, що цим не закінчиться. Наприклад, відомі дизайнери avarvarii створили для австралійського видання Drive рендер (комп'ютерний малюнок) майбутнього Mitsubishi ASX, який дуже схожий на Renault Captur.

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У той час як нинішній ASX був запущений в 2010 році на власній платформі Mitsubishi, нове покоління ASX матиме платформу Renault. Ймовірно, що це архітектура CMF-B.

Більше того, виробництво ASX буде відбуватися на заводі Renault в Європі, на відміну від його попередника, виготовленого в Японії.

Експерти припускають, що новий ASX може бути набагато більше схожим на свого брата Renault Captur, ніж дехто може сподіватися. Насправді у них будуть навіть спільні кузовні деталі – капот, стійки, двері тощо. Як видно з рендера, Mitsubishi ASX буде відрізнятись від француза світлотехнікою та бамперами, деталями в салоні. Це означає кінець ідентичності ASX.

Mitsubishi ASX 2023 року може бути представлений наприкінці цього року.