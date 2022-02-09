Независимые дизайнеры создали рендер Mitsubishi ASX, и сходство с французским авто видно невооруженным глазом.

Похоже, бренд Mitsubishi в альянсе Renault-Nissan бренд Mitsubishi может утратить свою идентичность. Недавно альянс сообщил, что 80% всех моделей будут выпускаться на общих платформах. Однако вполне возможно, что это не закончится. К примеру, известные дизайнеры avarvarii создали для австралийского издания Drive рендер (компьютерный рисунок) будущего Mitsubishi ASX, который очень похож на Renault Captur.

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В то время как сегодняшний ASX был запущен в 2010 году на своей платформе Mitsubishi, новое поколение ASX будет иметь платформу Renault. Вероятно, это архитектура CMF-B.

Более того, производство ASX будет производиться на заводе Renault в Европе, в отличие от его предшественника, изготовленного в Японии.

Эксперты предполагают, что новый ASX может быть гораздо более похожим на своего брата Renault Captur, чем некоторые могут надеяться. На самом деле у них будут даже общие кузовные детали – капот, стойки, двери. Как видно из рендера, Mitsubishi ASX будет отличаться от француза светотехникой и бамперами, деталями в салоне. Это означает конец идентичности ASX.

Mitsubishi ASX 2023 может быть представлен в конце этого года.