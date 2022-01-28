Новинки будут использовать 5 различных платформ.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi провел двухчасовую презентацию своей “дорожной карты” до 2030 года. Для появления этих новых электромобилей автопроизводители инвестируют в общей сложности 23 миллиарда евро в их разработку в течение следующих пяти лет.

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Пять платформ лягут в основу 90% из 35 новых моделей электромобилей и будет включать CMF-AEV (Dacia Spring), Kei-EV (для субкомпактных автомобилей), LCV-EV (Renault Kangoo, Nissan Townstar), CMF-BEV (Renault 5, Renault 4ever SUV и LCV, хот-хэтч Alpine, преемник Nissan Micra) и CMF-EV (Nissan Ariya, Renault Megane E-Tech). Последняя платформа также послужит основой для более чем 15 моделей электромобилей сегментов C и D до 2030 года.

Mitsubishi планирует усилить свое присутствие в Европе, добавив две новые модели к линейке, на основе бестселлеров Renault. Среди них будет новое поколение Mitsubishi ASX, которое может позаимствовать платформу у Renault Captur и Nissan Juke.

Фото: планы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi по выводу на рынок новых электромобилей / Nissan

Nissan обещает вывести на рынок 23 электрифицированные модели к 2030 году, однако не уточняет, какие из них будут полностью электрическими. Представители компании раскрыли, что следующее поколение модели Micra будет полностью электрической моделью на платформе CMF-BEV. Его разработку ведет сама компания Nissan, но производство наладят во Франции на заводе Renault, где также будут собирать Renault 5. Также в Nissan должен появиться полностью электрический кроссовер (не Ariya), который придет на смену хэтчбеку Leaf.

Renault уже анонсировала свою будущую электрическую линейку в июне 2021 года, поэтому никаких анонсов новых моделей от французского бренда не произошло. Мы уже знаем, что Renault 5 должен встать на конвейер к концу 2022 года, а внедорожник Renault 4ever и его коммерческая версия должны появиться в 2024 году.