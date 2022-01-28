Новинки використовуватимуть 5 різних платформ.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi провів двогодинну презентацію своєї “дорожньої карти” до 2030 року. Для появи цих нових електромобілів, автовиробники інвестують загалом 23 мільярди євро у їх розробку протягом наступних п’яти років.

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П’ять платформ ляжуть в основу 90% з 35 нових моделей електромобілів і включатимуть CMF-AEV (Dacia Spring), Kei-EV (для субкомпактних автомобілів), LCV-EV (Renault Kangoo, Nissan Townstar), CMF-BEV (Renault 5, Renault 4ever SUV та LCV, хот-хетч Alpine, наступник Nissan Micra) та CMF-EV (Nissan Ariya, Renault Megane E-Tech). Остання платформа також послужить основою для більш ніж 15 моделей електромобілів сегментів C і D до 2030 року.

Mitsubishi планує посилити свою присутність в Європі, додавши дві нові моделі до лінійки, на основі бестселерів Renault. Серед них буде нове покоління Mitsubishi ASX, яке може запозичити платформу у Renault Captur і Nissan Juke.

Фото: плани альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi з виведення на ринок нових електромобілів / Nissan

Nissan обіцяє вивести на ринок 23 електрифіковані моделі до 2030 року, однак не уточнює, які з них будуть повністю електричними. Представники компанії розкрили, що наступне покоління моделі Micra буде повністю електричною моделлю на платформі CMF-BEV. Його розробку веде сама компанія Nissan, але виробництво налагодять у Франції на заводі Renault, де також збиратимуть Renault 5. Також у Nissan повинен з’явитись повністю електричний кросовер (не Ariya), який прийде на зміну хетчбеку Leaf.

Renault вже анонсувала свою майбутню електричну лінійку в червні 2021 року, тому жодних анонсів нових моделей від французького бренду не відбулось. Ми вже знаємо, що Renault 5 повинен стати на конвеєр до кінця 2022 року, а позашляховик Renault 4ever і його комерційна версія повинні з’явитись у 2024 році.