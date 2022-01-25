Фінальним продуктом буде абсолютно нова лінійка автомобілів на платформі CMA, призначена в тому числі й для експорту.

Група Renault та Zhejiang Geely Holding підписали угоду про співпрацю. За домовленістю, з 2024 року у Південній Кореї налагодять виробництво нової лінійки моделей на основі платформи спільної розробки Geely та Volvo. Виробництво налагодять на потужностях заводу Renault-Samsung Motors у Пусані.

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Платформу Compact Modular Architecture (CMA) вже використовують кілька моделей Geely, лінійка Volvo, а також автомобілі марок Polestar та Lynk&Co. З новим партнерством кількість застосувань для архітектури розшириться. Китайський холдинг також забезпечить нові автомобілі силовими агрегатами, звичайними ДВЗ та гібридними.

Renault у цьому партнерстві відповідатиме за дизайн та клієнтські послуги, а також надасть деякі передові технології. Подробиць про майбутню лінійку поки бракує, однак відомо, що автомобілі спільного підприємства продаватимуть не лише на ринку Південної Кореї, а й в інших країнах світу.