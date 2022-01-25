Финальным продуктом станет совершенно новая линейка автомобилей на платформе CMA, предназначенная, в том числе, и для экспорта.

Группа Renault и Zhejiang Geely Holding подписали соглашение о сотрудничестве. По договоренности с 2024 года в Южной Корее наладят производство новой линейки моделей на основе платформы совместной разработки Geely и Volvo. Производство наладят на мощностях завода Renault-Samsung Motors в Пусане.

Узнайте также: Tesla официально вышла на турецкий рынок

Платформу Compact Modular Architecture (CMA) уже используют несколько моделей Geely, линейка Volvo, а также автомобили марок Polestar и Lynk&Co. С новым партнерством количество приложений для архитектуры расширится. Китайский холдинг также снабдит новые автомобили силовыми агрегатами, обычными ДВС и гибридными.

Renault в этом партнерстве будет отвечать за дизайн и клиентские услуги, а также предоставит некоторые передовые технологии. Подробностей о будущей линейке пока мало, однако известно, что автомобили совместного предприятия будут продавать не только на рынке Южной Кореи, но и в других странах мира.