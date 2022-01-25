Американський виробник електромобілів розширює свою діяльність у Євразійській частині світу.

Минулого року Tesla передала покупцям 936 000 автомобілів по всьому світу, що на 87 відсотків більше, ніж у 2020 році. Сполучені Штати та Китай залишаються найбільшими ринками компанії, але компанія розширює присутність на євразійському континенті, оскільки готується випускати автомобілі в Німеччині та додає офіційне представництво у ще одній густонаселеній країні. Призначивши Кемаля Гечера регіональним директором, Tesla оголосила про офіційний вихід на ринок Туреччини.

Дізнайтесь також: Sony представила вже другий електромобіль та створила компанію Sony Mobility

Tesla в Туреччині наразі працює над одночасною розбудовою дилерських центрів та розгортанням мережі зарядних станцій Supercharger в країні. Перед запуском автовиробник інвестував додаткові 50 мільйонів турецьких лір (близько 3,3 млн євро) для прискорення операцій.

У 2021 році в Туреччині було продано близько 4000 електромобілів. У 2020 році цей індекс становив лише 1600 автомобілів. Наразі, за оцінками, в країні зареєстровано приблизно 7000–8000 електромобілів для загального користування.

Усі три найбільш продавані моделі в Туреччині на 2021 рік були з двигуном внутрішнього згоряння. Першість забрав Fiat Egea, відомий на інших ринках як Fiat Tipo, за ним йшли Toyota Corolla та Renault Clio. Тим часом новоявлений турецький автовиробник TOGG здійснив офіційний дебют у Північній Америці під час CES 2022 року з концептом, розробленим студією Pininfarina.