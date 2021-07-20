Зварено перший кузов майбутнього електричного кросовера.

Турецька об'єднана автомобільна компанія (TOGG) оприлюднила інформацію про завершення первинної збірки кузова першого в власного автомобіля.

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"Наш перший кузов повністю зібрано з деталей вітчизняного виробництва", – заявив TOGG у соціальних мережах.

Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.



Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021

Корпорація TOGG була запущена 25 червня 2018 року. Її очолює колишній керівник турецького підрозділу Bosch Мехмет Гюрджан Каракаш.

Президент Тереччини Реджеп Ердоган у грудні 2019 року представив прототипи електричних позашляховика (SUV) та седана, а також моделі C-сегменту. Загалом у планах TOGG п’ять різних моделей – до 2030 року до вказаних приєднаються C-хетчбек, B-SUV та B-MPV.

Масове виробництво позашляховика розпочнеться у 2022 році, а седана – одразу за ним.

Будівництво інженерних, проєктних та виробничих потужностей TOGG розпочалося 18 липня 2020 р. Завод на площі 1,2 млн. кв.м планують завершити на початку 2022 року, він розміщений в районі Гемлік на північному заході провінції Бурса.

Електромобіль буде набирати 80% заряду менш ніж за 30 хвилин зі швидкою зарядкою. Запас ходу - від 300 до 500 кілометрів на повній зарядці.

Очікується, що прискорення від 0 до 100 км/год становитиме 7,6 секунди з двигуном на 200 кінських силах і менш як 4,8 секунди для двигуна потужністю 400 кінських сил.