Сварен первый кузов будущего электрического кроссовера.

Турецкая объединенная автомобильная компания (TOGG) обнародовала информацию о завершении первичной сборки кузова первого собственного автомобиля.

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"Наш первый кузов полностью собран из деталей отечественного производства", – заявил TOGG в социальных сетях.

Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.



Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021

Корпорация TOGG была запущена 25 июня 2018 года. Ее возглавляет бывший руководитель турецкого подразделения Bosch Мехмет Гюрджан Каракаш.

Президент Тереччины Реджеп Эрдоган в декабря 2019 года представил прототипы электрических внедорожника (SUV) и седана, а также модели C-сегмента. Всего в планах TOGG пять различных моделей – до 2030 года до указанных присоединятся C-хэтчбек B-SUV и B-MPV.

Массовое производство внедорожника начнется в 2022 году, а седана – сразу за ним.

Строительство инженерных, проектных и производственных мощностей TOGG началось 18 июля 2020 года. Завод на площади 1,2 млн кв.м планируется завершить в начале 2022 года, он расположен в районе Гемлик на северо-западе провинции Бурса.

Электромобиль будет набирать 80% заряда менее чем за 30 минут с быстрой зарядкой. Запас хода – от 300 до 500 километров на полной зарядке.

Ожидается, что ускорение от 0 до 100 км/ч составит 7,6 секунды с двигателем на 200 лошадиных силах и менее 4,8 секунды для двигателя мощностью 400 лошадиных сил.