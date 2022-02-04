Кожен підрозділ альянсу відповідатиме за певну частину загального плану.

Учасники одного з найбільших автомобільних альянсів у світі представили стратегію розвитку до 2030 року.

Відповідно до концепції "Лідер – Послідовник", прийнятої у травні 2020 року, для кожної перспективної технології в Альянсі визначається одна провідна команда, яка розробляє її за підтримки інших. Це дозволяє кожному учаснику мати доступ до всіх ключових технологій.

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Стратегія розвитку до 2030 року орієнтована на повністю електричний, інтелектуальний та підключений транспорт.

Ключові особливості програми:

• Головна мета – до 2026 року довести частку використання спільних платформ до 80%.

• Mitsubishi Motors зміцнить свої позиції в Європі завдяки двом моделям на базі бестселерів Renault.

• Альянс інвестує 23 млрд євро у розвиток електричного транспорту протягом наступних п'яти років.

• Виведення на ринок 35 нових повністю електрифікованих автомобілів до 2030 року. Альянс зможе запропонувати найширший модельний ряд електромобілів, збудований на п'яти загальних платформах.

• Nissan представляє новий електромобіль на платформі CMF-BEV, який замінить Micra у Європі. Автомобіль випускатиметься на виробничому центрі Renault ElectriCity на півночі Франції.

• Альянс зміцнює загальну стратегію в галузі акумуляторів, відповідно до якої до 2030 року виробництво у всьому світі досягне еквівалента 220 ГВт-год.

• Nissan очолить розробку інноваційних твердотільних акумуляторів на користь усіх учасників Альянсу.

• Renault візьме на себе розробку уніфікованої електричної та електронної архітектури та випуск першого автомобіля з повністю програмованими параметрами до 2025 року.