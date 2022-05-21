Средства от сервиса пойдут на продуктовые наборы украинцам, которые были в оккупации.

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в Украине совместно с благотворительной инициативой “Паляниця” поможет продуктовыми наборами тысяче украинских семей из населенных пунктов, которые были в оккупации.

Начиная с 15 мая до 30 июня 2022 года включительно, 250 гривен с каждого заказа на сервисное обслуживание автомобиля Mitsubishi с использованием оригинальных запчастей Mitsubishi в официальной дилерской сети Mitsubishi Motors в Украине будут направлены на помощь пострадавшим от войны. Таким образом, в рамках этого благотворительного проекта компания “Эм Эм Си Украина” пожертвует около 50% прибыли (как ожидается) от направления послепродажного обслуживания, и это позволит собрать до 2 миллионов гривен помощи за период действия указанного проекта (май – июнь 2022г.).

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“Мы продолжаем помогать пострадавшим украинцам и на этот раз сосредоточили свое внимание на обеспечении питанием, которого крайне не хватает в деоккупированных населенных пунктах. В первый месяц благотворительного проекта (в мае) решили помочь 1 000 семей из небольших населенных пунктов, которые недавно были освобождены из-под оккупации войск РФ и где сейчас одной из самых острых проблем является отсутствие и недостаточное количество продуктов, – прокомментировал генеральный директор официального дистрибьютора Mitsubishi Motors в Украине господин Йошито Ишида. – Вместе с благотворительной инициативой “Паляниця” мы уже начали закупку больших продуктовых наборов. Один такой набор рассчитан для обеспечения семьи из 4 человек питанием на 5 дней”.

Наполнение набора продумывали специалисты благотворительной инициативы “Паляниця”, исходя из физиологических потребностей человека в ежедневном питании, и он включает самые необходимые и полезные продукты общей питательной ценностью в 23 000 калорий. В случае наличия у семьи запаса продуктов вроде картофеля и хлеба, продуктового набора может хватить на неделю.