Каждый, кто обслуживал свой Mitsubishi в официальной дилерской сети, стал донором проекта.

Официальный дистрибьютор автомобилей ТМ "Mitsubishi" в Украине ООО "ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА" вместе с благотворительным фондом "Паляница" (БУ "ЛИТЕРАРУМ КУПИДУС") помогли продуктовыми наборами более 2000 ВП семей из временно оккупированных территорий Украины.

В период с 15 мая по 30 июня 2022 года включительно сумма в размере 250 гривен от каждого заказа на сервисное обслуживание или ремонт автомобиля ТМ "Mitsubishi" с использованием оригинальных запчастей Mitsubishi в сервисных центрах официальной дилерской сети Mitsubishi Motors в Украине была перечислена в помощь пострадавшим от войны.

Таким образом, в рамках этого благотворительного проекта, компания ООО "ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА" пожертвовала более 50% дохода от дохода, полученного от послепродажного обслуживания в вышеупомянутый период, что позволило собрать и передать около 2 миллионов гривен. Эта сумма пошла на продуктовые наборы для внутриперемещенных семей с временно оккупированных территорий Украины.

Также в тему волонтеры и водители получили общую платформу для сотрудничества

"Мы гордимся, что удалось внести свою лепту в обеспечение питанием пострадавших украинцев из деоккупированных населенных пунктов, – прокомментировал господин Йошито Ишида, Генеральный директор ООО "ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА". – Нам удалось собрать почти 2 миллиона гривен в рамках благотворительного проекта и вместе с фондом "Паляница" закупить на собранные средства 1200 продуктовых наборов, а также приобщиться к приобретению еще 1000 наборов, которые сформировал фонд".

Все приобретенные нами продукты питания были доставлены в городки и поселки Харьковской, Сумской, Николаевской и Запорожской областей, наиболее пострадавших и терпящих значительные потери и разрушения в результате военной агрессии РФ на территории Украины.

"Мы не планируем на этом останавливаться и в июле 2022 года планируем продолжить помогать, и уже готовим очередную инициативу, – добавил господин Йошито Ишида, – Конечно, наше внимание также постоянно приковано к поддержке наших сотрудников".