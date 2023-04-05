Раніше така ж історія сталася з Mitsubishi ASX.

Mitsubishi повертає модель Colt, який буде насправді дещо зміненим Renault Clio. Прем’єра запланована на 8 червня, а продажі – восени.

Зараз компанія показала лише затемнений тизер, але і на ньому можна роздивитись основні риси машини.

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Новий Mitsubishi Colt базуватиметься на тій самій платформі, що й останній Renault Clio. Очікується, що вони будуть майже однаковими, за винятком різних передньої та задньої частин. Таким чином компанії зменшують витрати на розробку та виробництво нових моделей.

Новий Clio у японському хетчбеку видають задні крила, двері разом із розташуванням ручок, кут переднього вітрового скла, лінія даху та майже все інше. Зсередини може бути дещо інша панель приладів, нова центральна консоль і кермо з діамантами замість ромба.

Раніше Mitsubishi повідомляла, що новий Colt буде випускатися з гібридною силовою установкою. Швидше за все, вона буде аналогічною з Clio E-Tech, у якому використовується 1,6-літровий бензиновий двигун та електромотор, який виконує роль стартера-генератора.

Поки Mitsubishi готує до випуску Colt 2023 року, Renault працює над оновленням Clio п’ятого покоління. Субкомпактний хетчбек кілька разів проходив тестування, і він навіть розкрив свій дизайн під час зйомок рекламного відео. Французька модель матиме абсолютно нове обличчя з ДХО у формі бумеранга, тонкими кластерами та свіжою решіткою радіатора, а також різними блоками освітлення ззаду та новим бампером.

У деяких звітах говориться про можливу гібридну силову установку з підключенням до мережі. Якщо це дійсно так, то ми вже бачили його на Captur – сумарною потужністю 158 к.с. (160 к.с./118 кВт). Повні подробиці про оновлений Renault Clio будуть оголошені під час прем’єри, яка відбудеться через кілька місяців