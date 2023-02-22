Renault Clio Facelift, який має з'явитись в автосалонах через кілька місяців, помітили під час рекламної зйомки у Валенсії.

Очікується, що Renault представить оновлену версію Clio цієї весни.

Для рекламних зйомок машину пригнали у Валенсію, Іспанія, де звичайні перехожі також зробили кілька фото.

Також цікаво Renault представила повнопривідний Clio

Автовиробники все частіше використовують фари, а не решітки, щоб виділити передню частину своїх моделей і показати, наскільки вони технологічні та сучасні. Renault не стане винятком із цієї тенденції, оскільки оновлений Clio, схоже, отримає різке оновлення фар.

Два шеврони, спрямовані з обох боків передньої частини, підкреслюють тонкі нові фари, які плавно переходять у хромовану смугу через решітку радіатора та крізь ромбовидний логотип Renault. Також схоже, що частина решітки під логотипом Renault стане ширшою.

Оскільки це лише оновлення, малоймовірно, що Renault планує радикально інші варіанти силових агрегатів для нової моделі. Ходять чутки, однак, що автовиробник може вибрати для Clio гібридну трансмісію Captur. Ця установка базується на 1,6-літровому бензиновому двигуні, і він може забезпечити до 45 км їзди лише на електриці.

Вперше представленому в 2019 році Clio п’ятого покоління вже чотири роки, тому зараз ідеальний час для оновлення. Очікується, що оновлена модель буде представлена навесні цього року.