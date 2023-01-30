Мова йде про гоночну версію, яка не призначена для доріг загального користування.

Французький автовиробник представив перший в історії повнопривідний Clio - на базі хетчбека п'ятого покоління Renault Clio RS Line побудований ралійний Clio Rally3, над яким працювати допомагали фахівці спортивного підрозділу Alpine Racing.

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Очікується, що дебют нового покоління у перегонах відбудеться вже протягом 2023 року. За основу було взято хетчбек Renault Clio Rally4, який отримав привід на задню вісь, що дозволило зробити нову повнопривідну модифікацію з використанням уже перевірених у гонках компонентів.

Clio Rally3 рухається 1,3-літровим 16-клапанним турбованим 4-циліндровим двигуном TCe з безпосереднім упорскуванням, потужність і крутний момент якого збільшені до 260 сил і 415 Нм. Мотор поєднується з 5-ступінчастою секвентальною коробкою передач Sadev, дводисковим зчепленням Sachs і диференціалом ZF, що самоблокується.

Ралі-кар отримав систему телеметрії Life Racing, регульовані амортизатори BOS Suspension, гальмівні механізми PFC Brakes, омологовані Міжнародною федерацією FIA сидіння Sabelt і багатоточкові ремені безпеки цього ж бренду.