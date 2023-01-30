Речь идет о гоночной версии, не предназначенной для дорог общего пользования.

Французский автопроизводитель представил первый в истории полноприводный Clio – на базе хэтчбека пятого поколения Renault Clio RS Line построен раллийный Clio Rally3, над которым работать помогали специалисты спортивного подразделения Alpine Racing.

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Ожидается, что дебют нового поколения в гонке состоится уже в течение 2023 года. За основу был взят хэтчбек Renault Clio Rally4, получивший привод на заднюю ось, что позволило произвести новую полноприводную модификацию с использованием уже проверенных в гонках компонентов.

Clio Rally3 приводится в движение 1,3-литровым 16-клапанным турбированным 4-цилиндровым двигателем TCe с непосредственным впрыском, мощность и крутящий момент которого увеличены до 260 сил и 415 Нм. Мотор сочетается с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev, двухдисковым сцеплением Sachs и самоблокирующимся дифференциалом ZF.

Ралли-кар получил систему телеметрии Life Racing, регулируемые амортизаторы BOS Suspension, тормозные механизмы PFC Brakes, омологированные Международной федерацией FIA, сиденья Sabelt и многоточечные ремни безопасности этого же бренда.