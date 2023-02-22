Renault Clio Facelift, который должен появиться в автосалонах через несколько месяцев, был замечен во время рекламной съемки в Валенсии.

Ожидается, что Renault представит обновленную версию Clio этой весной.

Для рекламных съемок машину пригнали в Валенсию, Испанию, где обычные прохожие также сделали несколько фото.

Также интересно Renault представила полноприводный Clio

Автопроизводители все чаще используют фары, а не решетки, чтобы выделить переднюю часть своих моделей и показать, насколько они технологичны и современны. Renault не станет исключением из этой тенденции, поскольку обновленный Clio, похоже, получит существенное обновление фар.

Два шеврона, идущим по бокам передней части, подчеркивают тонкие новые фары, которые плавно переходят в хромированную полосу через решетку радиатора и сквозь ромбовидный логотип Renault. Также похоже, что часть решетки под логотипом Renault станет шире.

Поскольку это только обновление, маловероятно, что Renault планирует радикально иные варианты силовых агрегатов для новой модели. Ходят слухи, однако, что автопроизводитель может выбрать для Clio гибридную трансмиссию Captur. Эта установка базируется на 1,6-литровом бензиновом двигателе, и он может обеспечить до 45 км езды только на электричестве.

Впервые представленному в 2019 году Clio пятого поколения уже четыре года, поэтому сейчас идеальное время для обновления. Ожидается, что обновленная модель будет представлена весной этого года.