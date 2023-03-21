Концепт XRT - це, по суті, закамуфльований L200, який має стати серійним найближчим часом.

Один з найпопулярніших у світі пікапів Mitsubishi L200/Triton п’ятого покоління існує вже близько дев’яти років і незабаром буде замінений на нову модель. Її прообраз показаний на Bangkok International Motor 2023.

Попри те, що офіційно ця машина вважається концептом, XRT виглядає як покритий камуфляжем прототип L200.

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Оновлений пікап, який увійшов в план Mitsubishi з розробки нових продуктів до 2028 року, оснащуватиметься дизельним двигуном «нового покоління». Очікується певна форма електрифікація, – можливо, гібридна силова установка. Концепт XRT має кузов з подвійною кабіною, двома запасними шинами в кузові, обвісом Ralliart та м’якою позашляховою гумою.

Mitsubishi не розкриває технічних специфікацій, але відомо, що використовуватиме оновлене рамне шасі, яке використовується спільно з наступним поколінням Navara. Також можна очікувати трохи довшої колісної бази та, можливо, більшого кузова. Втім, задні колеса, здається, мають барабанні гальма.

Спортивний варіант нового L200/Triton можна буде побачити на перегонах у Asia Cross Country Rally 2023. Готова до виробництва модель спочатку надійде в продаж у Таїланді протягом 2023 фінансового року (з квітня 2023 року по березень 2024 року), а згодом з’являться в АСЕАН, Океанії та інших регіонах.

Згідно з вищезгаданою дорожньою картою, Mitsubishi також працює над чисто електричним пікапом, який має вийти у проміжку між 2025 та 2028 роками.