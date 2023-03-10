Протягом наступних п’яти років буде представлено 16 нових автомобілів.

Mitsubishi оголосила про новий середньостроковий план, який прискорить зусилля з декарбонізації. Під назвою «Виклик 2025» він робить акцент на гібридах, гібридах, що підключаються до мережі, і чисто електричних транспортних засобах.

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Із загалом 16 нових автомобілів, які з’являться протягом наступних п’яти років, дев’ять з них будуть електрифіковані, частково або повністю.

Дорожня карта продукту на 2023-2025 роки показує новий пікап, який з’явиться приблизно у 2024 році. Приблизно через рік до нього приєднається PPV, що є абревіатурою від Pickup-based Passenger Vehicle. Іншими словами, позашляховик із драбинною рамою, який використовує основу вантажівки. Обидва будуть оснащені двигунами внутрішнього згоряння, подібно до нового трирядного позашляховика та дворядного гібридного позашляховика, які також з’являться в середині десятиліття.

До 2028 року Mitsubishi має намір випустити кілька електромобілів: пікап, дворядний позашляховик, а також два додаткових електромобілі, розроблених у співпраці з Renault і Nissan. Слайд-шоу, підготовлене до презентації «Challenge 2025», також включає мінівени з традиційним двигуном і гібридом, гібридний варіант Xpander і новий автомобіль kei для Японії.

До 2030 року японський бренд сподівається, що половина його глобальних продажів буде представлена електрифікованими автомобілями. Щоб досягти цього, він передбачає інвестування 1,5 мільярда доларів у виробництво необхідних батарей. Тим часом прогнозується, що протягом наступних трьох років шкідливі викиди знизяться на 40 відсотків.

У 2035 році модельний ряд Mitsubishi складатиметься лише з гібридних та електричних моделей. Досягнення амбітної мети буде здійснено шляхом зміцнення зв'язків з партнерами по альянсу Renault і Nissan. Ми вже бачимо ознаки більш тісного зв’язку з новим ASX, який виступає як Captur з іншою емблемою. Крім того, наступний Colt, який з’явиться пізніше цього року, по суті, буде зміненим Clio.