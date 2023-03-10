В течение следующих пяти лет будут представлены 16 новых автомобилей.

Mitsubishi объявила о новом среднесрочном плане, который ускорит усилия по декарбонизации. Под названием «Вызов 2025» он делает акцент на гибридах, подключаемых к сети гибридах и чисто электрических транспортных средствах.

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В общей сложности 16 новых автомобилей, которые появятся в течение следующих пяти лет, девять из них будут электрифицированы, частично или полностью.

Дорожная карта продукта на 2023-2025 годы показывает новый пикап, который появится примерно в 2024 году. Приблизительно через год к нему присоединится PPV, являющийся аббревиатурой от Pickup-based Passenger Vehicle. Иными словами, внедорожник с лестничной рамой, использующий основу грузовика. Оба будут оснащены двигателями внутреннего сгорания, подобно новому трехрядному внедорожнику и двухрядному гибридному внедорожнику, которые также появятся в середине десятилетия.

К 2028 году Mitsubishi намерена выпустить несколько электромобилей: пикап, двухрядный внедорожник, а также два дополнительных электромобиля, разработанных в сотрудничестве с Renault и Nissan. Слайд-шоу, подготовленное к презентации Challenge 2025, также включает минивэны с традиционным двигателем и гибридом, гибридный вариант Xpander и новый автомобиль kei для Японии.

К 2030 году японский бренд надеется, что половина его глобальных продаж будет представлена электрифицированными автомобилями. Чтобы добиться этого, он предполагает инвестирование 1,5 миллиарда долларов в производство необходимых батарей. Между тем, прогнозируется, что в течение следующих трех лет вредные выбросы снизятся на 40 процентов.

В 2035 году модельный ряд Mitsubishi будет состоять только из гибридных и электрических моделей. Достижение амбициозной цели будет осуществлено путем укрепления связей с партнерами по альянсу Renault и Nissan. Мы уже видим признаки более тесной связи с новым ASX, выступающим как Captur с другой эмблемой. Кроме того, следующий Colt, который появится позже в этом году, по сути, будет изменен Clio.