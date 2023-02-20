У центрі Києва засвітився надпотужний RAM 1500 TRX. В Україні поки небагато подібних пікапів.

RAM 1500 TRX – екстремальна заряджена версія моделі з двигуном від Dodge Charger та Challenger Hellcat. Цей 6,2-літровий компресорний V8 розвиває 702 к. с. та дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,5 с та проїжджати чверть милі за 12,9 с.

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Крім того, пікап краще підготовлений до бездоріжжя. Його кліренс складає 300 мм, також посилена підвіска. Конкретно цей RAM 1500 TRX тюнінгували – встановили посилені сталеві бампери, новий вихлоп та колісні диски Vossen.