В центре Киева засветился сверхмощный RAM 1500 TRX. В Украине пока немного подобных пикапов.

RAM 1500 TRX – экстремальная заряженная версия модели с двигателем от Dodge Charger и Challenger Hellcat. Этот 6,2-литровый компрессорный V8 развивает 702 л. и позволяет разгоняться до 100 км/ч в 4,5 с и проезжать четверть мили за 12,9 с.

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Кроме того, пикап лучше подготовлен к бездорожью. Его клиренс составляет 300 мм, а также усиленная подвеска. Именно этот RAM 1500 TRX тюнинговали – установили усиленные стальные бамперы, новый выхлоп и колесные диски Vossen.