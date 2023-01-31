Головний дизайнер баварської марки запевнив, що не варто очікувати пікапів від BMW у найближчі кілька років.

Не очікуйте найближчим часом побачити пікап від BMW. Керівник дизайну автовиробника Адріан ван Хойдонк чітко каже, що вантажівки не буде у досяжному майбутньому.

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«Це не очевидний підхід для бренду BMW. Ми не повинні слідкувати за кожною тенденцією», — сказав ван Хойдонк BMWBlog. «Якщо ми йдемо в якийсь сегмент, ми хочемо працювати в ньому на довгострокову перспективу. Крім того, нам не потрібно стежити за кожною тенденцією. Що я бачу і вважаю цікавим, це те, що під час COVID ми спостерігали тренд для людей, які хочуть проводити час на свіжому повітрі».

Попри те, що це не серійна пропозиція, BMW створила одноразовий пікап на основі X7. Над створенням вантажівки група професійно-технічних стажерів працювала з підрозділами розробки концептуальних автомобілів і модельних технологій. Вантажний відсік вирізнявся полірованою деревиною, а ззаду стояв мотоцикл BMW F 850 GS. Устаткування дебютувало під час Днів BMW Motorrad у 2019 році.

Крім того, підрозділ M створив унікальні пікапи, використовуючи покоління E92 і E30 M3. Екіпаж використовував їх як транспортні засоби для переміщення речей.

Mercedes-Benz, один із головних конкурентів BMW, пробував себе на ринку пікапів із X-Class. Вантажівка дебютувала в 2017 році, а виробництво припинилося в 2020 році. Він мав спільну платформу з Nissan Navara, виробництво відбувалося на заводі цього автовиробника в Барселоні, Іспанія.

X-Class був дорогим порівняно з конкурентами. У Німеччині коштував на 16 000 євро більше, ніж базова Navara, і приблизно на 4 000 євро більше, ніж Renault Alaskan, який також був на тій же платформі.

Концепт Audi Activesphere нещодавно продемонстрував ідею Four Rings щодо створення розкішного автомобіля з кузовом вантажівки. Замість того, щоб виглядати як традиційний пікап, автомобіль мав витончену вигнуту лінію даху. Електроприводна скляна панель ззаду може висуватися, щоб звільнити місце для більшого вантажу. Дизайнери навіть зробили місця спеціально для транспортування електровелосипедів.