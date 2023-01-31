Главный дизайнер баварской марки заверил, что не стоит ожидать пикапов от BMW в ближайшие несколько лет.

Не ожидайте в ближайшее время увидеть пикап от BMW. Руководитель дизайна автопроизводителя Адриан ван Хойдонк ясно говорит, что грузовика не будет в обозримом будущем.

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«Это не очевидный подход для бренда BMW. Мы не должны следить за каждой происходящей тенденцией», — сказал ван Хойдонк BMWBlog. «Если мы идем в какой-нибудь сегмент, мы хотим работать в нем на долгосрочную перспективу. Кроме того, нам не нужно следить за каждой тенденцией. Что я вижу и считаю интересным, это то, что во время COVID мы наблюдали тренд для людей, которые хотят проводить время на свежем воздухе».

Несмотря на то, что это не серийное предложение, BMW создала одноразовый пикап на основе X7. Над созданием грузовика группа профессионально-технических стажеров работала с подразделениями по разработке концептуальных автомобилей и модельных технологий. Грузовой отсек отличался полированной древесиной, сзади стоял мотоцикл BMW F 850 GS. Оборудование дебютировало во время Дней BMW Motorrad в 2019 году.

Кроме того, подразделение M создало уникальные пикапы, используя поколения E92 и E30 M3.

Mercedes-Benz, один из главных конкурентов BMW, пробовал себя на рынке пикапов из X-Class. Грузовик дебютировал в 2017 году, а производство прекратилось в 2020 году. Его общая основа с Nissan Navara, и производство происходило на заводе этого автопроизводителя в Барселоне, Испания.

X-Class был дорогим по сравнению с конкурентами. В Германии это было на 16 000 евро больше, чем базовая Navara, и примерно на 4 000 евро больше, чем Renault Alaskan, который тоже был на той же платформе.

Концепт Audi Activesphere недавно продемонстрировал идею Four Rings по созданию роскошного автомобиля с кузовом грузовика. Вместо того, чтобы выглядеть как традиционный пикап, автомобиль имел изящную изогнутую линию крыши. Электроприводная стеклянная панель сзади может выдвигаться, чтобы освободить место большего груза. Дизайнеры даже сделали места специально для транспортировки электровелосипедов.