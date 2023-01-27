Новий концепт електромобіля Audi одночасно виконує функції позашляховика та вантажівки, надаючи переваги з обох класів.

Якщо ви не можете вибрати між позашляховиком або вантажівкою для вашої майбутньої поїздки, Audi має саме те рішення з новою концепцією Activesphere EV. Електромобіль одночасно виступає як розкішний позашляховик, кросовер або пікап, даючи вам найкраще з обох світів.

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Для свого четвертого внеску Audi не залишає каменя на камені. Концепція activesphere поєднує в собі розкішний позашляховик, спортивний автомобіль і пікап з додатковими позашляховими можливостями. Натиснувши одну кнопку, задня частина Sportback може перетворитися на відкриту вантажну платформу для розміщення електровелосипедів, туристичного спорядження тощо.

Прозоре заднє скло зсувається майже врівень з дахом, оскільки нижній, вертикальний сегмент задньої частини складається горизонтально, відкриваючи достатній вантажний простір у кузові «вантажівки».

EV розроблено на основі архітектури Audi Premium Platform Electric (PPE), розробленої спільно з Porsche, із запасом ходу понад 600 км, технологією швидкої зарядки 800 В і розроблено для кількох профілів автомобілів.

Концепт-кар був розроблений в Audi Design Studio в Малібу керівником студії Гаелем Бузіном і його командою. Бузин прокоментував унікальний дизайн, сказавши: «Активна сфера унікальна. Це новий тип кросовера, який вміло поєднує в собі елегантність Audi Sportback, практичність SUV і справжні позашляхові можливості».

Крім того, транспортний засіб включає в себе можливості автономного шофера, поєднуючи фізичні та віртуальні світи з цифровим вмістом, який відображається для користувача в режимі реального часу, таким як стан водіння та навігація.

Завдяки великим 22-дюймовим колесам і вражаючому кліренсу Activesphere створений для бездоріжжя. Однак з типовою плоскою кабіною Audi та динамічною аркою даху концепт нагадує спортивний автомобіль.