Четвертий та останній "сферичний" концепт під назвою activesphere дебютує 26 січня.

Перед прем'єрою Audi вирішила підігріти публіку новими тизерами, які розкривають деякі деталі екстер'єру та салону, а також анонсувала повний привід: на нього вказує слово quattro в описі.

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На першому зображенні видно корму з вузькими ліхтарями, які розташовані по краях скляного заваленого даху. Під склом можна розглянути покриття підлоги концепту: можливо, воно дерев'яне, але не виключений і смугастий килимок.

Другий тизер дозволяє заглянути в салон, де встановлено сплощене зверху та знизу кермо-штурвал. Жоден з концептів серії не отримав кругле кермове колесо, проте у activaphere воно відрізняється мінімалізмом і колірним рішенням з червоно-чорним градієнтом, який вторить малюнку задньої оптики.

Останній знімок знову показує частину екстер'єру - зокрема, корпуси мініатюрних камер, що відіграють роль зовнішніх дзеркал заднього виду. Крім цього, видно хромоване окантування вікна і яскраво-червона оббивка сидінь.

Audi activesphere отримає чотиридверний кузов і досить високий дорожній просвіт для їзди за межами асфальту. З огляду на це, а також слово active у назві, наявність повного приводу є логічною. У рух футуристичне крос-купе буде приводити повністю електрична силова установка. У ході прем'єри 26 січня виробник розкриє її характеристики, а також розповість, що чекатиме від Audi майбутнього.