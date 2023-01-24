Четвертый и последний "сферический" концепт под названием activesphere дебютирует 26 января.

Перед премьерой Audi решила подогреть публику новыми тизерами, раскрывающими некоторые детали экстерьера и салона, а также анонсировала полный повод: на него указывает слово quattro в описании.

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На первом изображении видны корма с узкими фонарями, которые расположены по краям стеклянной обрушенной крыши. Под стеклом можно разглядеть покрытие пола концепта: может быть, оно древесное, но не исключен и полосатый коврик.

Второй тизер позволяет заглянуть в салон, где установлен уплощенный сверху и снизу руль-штурвал. Ни один из концептов серии не получил круглое рулевое колесо, однако у activaphere оно отличается минимализмом и цветовым решением с красно-черным градиентом, вторящим рисунку задней оптики.

Последний снимок снова показывает часть экстерьера – в частности, корпуса миниатюрных камер, играющих роль внешних зеркал заднего вида. Кроме этого, видна хромированная окантовка окна и алая обивка сидений.

Audi activesphere получит четырехдверный кузов и достаточно высокий дорожный просвет для езды вне асфальта. Учитывая это, а также слово active в названии, наличие полного привода логично. В движение футуристическое кросс-купе будет приводить полностью электрическая силовая установка. В ходе премьеры 26 января производитель откроет ее характеристики, а также расскажет, что будет ждать от Audi будущего.