Новый концепт электромобиля Audi одновременно выполняет функции внедорожника и грузовика, предпочитая оба класса.

Если вы не можете выбрать между внедорожником или грузовиком для вашей предстоящей поездки, Audi имеет то же решение с новой концепцией Activesphere EV. Электромобиль одновременно выступает как роскошный внедорожник, кроссовер или пикап, давая вам лучшее из обоих миров.

Читайте также: Audi показала детали нового концептуального кросс-купе

Для своего четвёртого взноса Audi не оставляет камня на камне. Концепция activesphere объединяет в себе роскошный внедорожник, спортивный автомобиль и пикап с дополнительными внедорожными возможностями. Нажав одну кнопку, задняя часть Sportback может превратиться в открытую грузовую платформу для размещения электровелосипедов, туристического снаряжения.

Прозрачное заднее стекло сдвигается почти заподлицо с крышей, поскольку нижний, вертикальный сегмент задней части складывается горизонтально, открывая достаточное грузовое пространство в кузове «грузовика».

EV разработан на основе архитектуры Audi Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместно с Porsche, с запасом хода более 600 км, технологией быстрой зарядки 800 В и разработан для нескольких профилей автомобилей.

Концепт-кар был разработан в Audi Design Studio в Малибу руководителем студии Гаэлем Бузином и его командой. Бузин прокомментировал уникальный дизайн, сказав: «Активная область уникальна. Это новый тип кроссовера, умело сочетающий в себе элегантность Audi Sportback, практичность SUV и настоящие внедорожные возможности».

Кроме того, транспортное средство включает в себя возможности автономного шофера, сочетая физические и виртуальные миры с цифровым содержимым, отображаемым для пользователя в режиме реального времени, таким как состояние вождения и навигация.

Благодаря большим 22-дюймовым колесам и поразительному клиренсу Activesphere создан для бездорожья. Однако с типичной плоской кабиной Audi и динамичной аркой крыши концепт напоминает спортивный автомобиль.