Audi готує рамний позашляховик, який кине виклик електричному "Геліку" та "Дефендеру".

Шеф-дизайнер Audi Марк Ліхте підтвердив Autocar, що "батарейний" всюдихід буде уніфікований з автомобілями відродженої лінійки Scout. Що стосується дизайну, то Audi не наслідуватиме форм-фактору Mercedes-Benz EQG або Land Rover Defender: Ліхте пообіцяв, що подібності зі знаменитими конкурентами не буде і дав зрозуміти, що у стилістів є «дуже конкретні ідеї».

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За технікою електричний позашляховик Audi повторить автомобілі Scout для США. Основою є рама сходового типу з інтегрованими батареями. Повний привід стане обов'язковим, проте архітектура поки невідома: Марк Ліхте не заглиблювався в подробиці.

До моменту серійного втілення електропозашляховика Audi (2027) і «батарейний» Defender, і Mercedes-Benz EQG будуть доступні до замовлення, так що орієнтири у німецького концерну з'являться. Розробляючи новинку, інженери Audi скористаються досвідом створення гібридних ралійних прототипів RS Q e-tron. Очікується, що всюдихід отримає нову ітерацію системи повного приводу Quattro, салон класу люкс та неординарну зовнішність.

Марк Ліхте дав зрозуміти, що дизайнери Ауді мають набагато більше свободи, оскільки позашляховику німецької марки не потрібно бути схожим на іменитих попередників. По суті стилісти зможуть творити «з чистого аркуша», відмовившись від звичних дизайнерських рішень, знайомих з легковиків.