Audi готовит рамный внедорожник, который бросит вызов электрическому "Гелику" и "Дефендеру".

Шеф-дизайнер Audi Марк Лихте подтвердил Autocar, что "батарейный" вездеход будет унифицирован с автомобилями возрожденной линейки Scout. Что касается дизайна, то Audi не будет подражать форм-фактору Mercedes-Benz EQG или Land Rover Defender: Лихте пообещал, что сходства со знаменитыми конкурентами не будет и дал понять, что у стилистов есть «очень конкретные идеи».

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По технике электрический внедорожник Audi повторит автомобили Scout для США. Основой является рама лестничного типа с встроенными батареями. Полный повод станет обязательным, однако архитектура пока не известна: Марк Лихте не углублялся в подробности.

К моменту серийного воплощения электровнедорожника Audi (2027) и «батарейный» Defender и Mercedes-Benz EQG будут доступны к заказу, так что ориентиры у немецкого концерна появятся. Разрабатывая новинку, инженеры Audi воспользуются опытом создания гибридных раллийных прототипов RS Q e-tron. Ожидается, что вездеход получит новую итерацию системы полного привода Quattro, салон люкс класса и неординарную внешность.

Марк Лихте дал понять, что дизайнеры Audi имеют гораздо больше свободы, поскольку внедорожнику немецкой марки не нужно походить на именитых предшественников. По сути стилисты смогут творить «с чистого листа», отказавшись от привычных дизайнерских решений, знакомых с легковушками.