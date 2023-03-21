Концепт XRT – это, по сути, закамуфлированный L200, который должен стать серийным в ближайшее время.

Один из самых популярных в мире пикапов Mitsubishi L200/Triton пятого поколения существует уже около девяти лет и вскоре будет заменен новой моделью. Ее прообраз показан на Bangkok International Motor 2023.

Несмотря на то, что официально эта машина считается концептом, XRT выглядит как камуфляж прототипа L200.

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Обновленный пикап, вошедший в план Mitsubishi по разработке новых продуктов к 2028 году, будет оснащаться дизельным двигателем "нового поколения". Ожидается определенная форма электрификации, возможно, гибридная силовая установка. Концепт XRT имеет кузов с двойной кабиной, двумя запасными шинами в кузове, обвесом Ralliart и мягкой внедорожной резиной.

Mitsubishi не раскрывает технических спецификаций, но известно, что будет обновленное рамное шасси, которое используется совместно со следующим поколением Navara. Также можно ожидать немного более длинной колесной базы и, возможно, большего кузова. Впрочем, задние колеса, кажется, имеют барабанные тормоза.

Спортивный вариант нового L200/Triton можно будет увидеть на гонках в Asia Cross Country Rally 2023. Готовая к производству модель сначала поступит в продажу в Таиланде в течение 2023 финансового года (с апреля 2023 по март 2024 года), а впоследствии появятся в АСЕАН, Океании и других регионах.

Согласно вышеупомянутой дорожной карте, Mitsubishi также работает над чисто электрическим пикапом, который должен выйти в промежутке между 2025 и 2028 годами.