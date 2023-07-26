Після надзвичайно тривалої тизерної кампанії Mitsubishi нарешті оголосила про новий Triton/L200.

Пікап середнього розміру виходить у своє шосте покоління зі свіжим зовнішнім виглядом усередині та зовні. В ньому використовується нещодавно розроблена драбинна рама. Він буде доступний у варіантах кузова з подвійною, клубною та одинарною кабіною. Міцність на кручення буде збільшена на 60 відсотків.

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Завдяки використанню нового високоміцної сталі корпус став легшим порівняно з L200 попереднього покоління. У пікапі використовується перероблена карбонова платформа, яка була знижена на 45 міліметрів до 820 мм, щоб полегшити маневрування. Не вдаючись у подробиці, Mitsubishi каже, що утилітарний автомобіль тепер більший, ніж раніше, але збільшення ваги було зведено до мінімуму завдяки використанню легшої сталі.

Залежно від конфігурації новий конкурент Ford Ranger отримує системи Super Select 4WD-II та Easy Select 4WD, причому перша має центральний диференціал обмеженого тертя, який передає 40 відсотків потужності на передню частину, а решта 60 відсотків — на передню. Ця більш складна система повного приводу має наступні режими вибору: 2H (RWD), 4H (4x4), 4HLc (4x4 із заблокованим міжосьовим диференціалом) і 4LLc (низький діапазон із заблокованим міжосьовим диференціалом). Крім того, є не менше семи режимів водіння: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand і Rock.

Підвіска також була повністю оновлена і складається з нової передньої частини на подвійних важелях і легшої листової ресори ззаду. Моделі, оснащені системою Super Select 4WD-II, також отримують Active Yaw Control (AYC) для покращення проходження поворотів шляхом плавного гальмування внутрішнього переднього колеса. У комплект входять системи допомоги при спуску та старті, щоб полегшити ваше життя поза второваними шляхами.

Mitsubishi поки згадує лише про новий дизельний двигун, 2,4-літровий двигун, доступний у трьох варіантах: 148 кінських сил і 330 ньютон-метрів, 181 к.с. і 430 Нм і найсильніша конфігурація з 201 к.с. і 470 Нм. Залежно від того, який з них ви виберете, чотирициліндровий двигун підключається до шестиступінчастої автоматичної коробки передач або механічної коробки передач з такою ж кількістю передач.

Представлений тут у привабливому кольорі Yamabuki Orange Metallic, 2024 Triton також можна замовити в кольорах Blade Silver Metallic, White Diamond, Solid White, Jet Black Mica та Graphite Grey Metallic. Топові версії мають передню решітку в колір кузова в поєднанні з темним титановим покриттям для деяких частин кузова. Деякі із зображень поруч схожі на ралійну модель, розроблену для участі в Asia Cross Country Rally.

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Інтер’єр також був ретельно оновлений, хоча ми здивовані, побачивши, що в ньому все ще є аналогові циферблати. Є окремі елементи керування для налаштувань клімату, а також кілька ярликів під сенсорним екраном, який оточений двома поворотними ручками. Загалом приладова панель має зрозуміле та функціональне розташування – саме те, чого ви очікуєте від робочої конячки. Перемикання між 2WD і 4WD здійснюється за допомогою селектора, встановленого між сидіннями, де ви також знайдете кнопку для режимів водіння.

Новий L200 / Triton, який уже продається в Таїланді, буде поступово представлений в АСЕАН і Океанії, а потім вперше за 12 років надійде в продаж в Японії на початку 2024 року.