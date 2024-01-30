Популярность кроссоверов ежегодно растет, поэтому эксперты Autoblog решили составить подборку самых доступных двух- и трехрядных внедорожников по всему миру.

Стоимость автомобиля возможно один из самых главных факторов, который влияет на решение о покупке. Найти доступный автомобиль становится все сложнее, поскольку стоимость новых автомобилей постоянно растет. Эксперты Autoblog решили сравнить цены в каждом классе кроссоверов и найти среди них самые доступные.

Читайте также:Эксперты составили список самых экономичных автомобилей в 2024 году

Самый дешевый маленький внедорожник: 2024 Hyundai Venue

Не секрет, что самые маленькие автомобили - самые доступные. Существует целый ряд субкомпактных внедорожников, типичными представителями которых являются Nissan Juke, Mini Countryman и Kia Soul. Сейчас такие компактные кроссоверы являют собой альтернативу обычным седанам и ежегодно доля рынка увеличивается.

Hyundai Venue дебютировал в 2020 году и заслужил похвалу за общую стоимость. Купив его вы получаете массу функций за скромные деньги, а также очень щедрую гарантию от производителя. Основные его минусы – довольно слабый двигатель и очень маленькие размеры. Сейчас стоимость в Америке начинается с $21 135.

Также интересно:Kia и Hyundai нашли способ увеличить запас хода электромобилей



Самый дешевый внедорожник среднего размера: 2024 год Chevrolet Equinox

Компактные внедорожники являются самыми популярными среди покупателей. Неудивительно, ведь кроссовер такого размера – отличный выбор для семей. В классе лидируют автомобили среди которых Honda CR-V, Kia Sportage и Mazda CX-50 все еще доступны для большинства покупателей.

Equinox дебютировал еще в 2005 году, а нынешнее третье поколение было последнее обновлено в 2018 году, хотя новое уже также не за горами – Chevrolet готовится показать 4 поколения кроссовера.

Несмотря на то что текущая модель 2024 года уже достаточно давно на конвейере, она все равно заслуживает вашего внимания из-за комфорта, который Equinox дарит во время езды. Грузовое пространство Equinox невелико, а материалы интерьера довольно дешевы. Цена начинается от $27 995.

Читайте также:Водитель Chevrolet Camaro в Киеве собрал штрафов на 58 тысяч гривен за раз

Самый дешевый 7-местный кроссовер: Mitsubishi Outlander

Трехрядные внедорожники это выбор для больших семей. Если у вас двое или трое детей, третий ряд точно пригодится. В последние годы в этом классе доминирует Kia Telluride, но он стоит примерно на 7000 долларов США дороже, чем самый доступный внедорожник в классе.



Outlander производится с 2003 года, а нынешняя модель была представлена в 2022 году. Он понравится плавностью хода, удобными сиденьями и продолжительной гарантией. Он имеет цену в 30 015 тысяч долларов, а его основные конкуренты VW Tiguan и Kia Sorento в 2023 году стоят 30 305 и 31 765 тысяч долларов соответственно.

Также интересно:Mitsubishi Pajero вернется гибридом

Самый дешевый электрический внедорожник: 2024 Hyundai Kona Electric

Это звание ранее принадлежало Chevrolet Bolt, но теперь когда его сняли с производства, Hyundai претендует на первое место со своей обновленной Kona Electric. Стоимость Kona Electric – 34 010 долларов. Kona Electric имеет только передний привод. Если вам нужна тяга, которую обеспечивает полный привод, вам придется обратить внимание на другие автомобили.

Читайте также:Chevrolet снимает с производства Bolt

Вся линейка Kona (как бензиновая, так и электрическая) абсолютно новая для 2024 года, что делает этот дешевый электромобиль еще более привлекательным для покупки. Он также гораздо больше, чем предыдущее поколение, однако за небольшую доплату вы можете рассмотреть автомобиль на полном приводе, который, к тому же, будет просторнее.