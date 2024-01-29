Эксперты Autoblog составили список автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, имеющие самые низкие показатели расхода топлива.

Современные гибридные авто показывают лучшие показатели экономичности горючего, однако как насчет обычных бензиновых автомобилей? Если вы не являетесь фанатом электрификации в современных авто и ищете автомобиль с самым низким показателем расхода топлива – вам все еще есть из чего выбирать.

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Mitsubishi Mirage

Самым экономичным бензиновым автомобилем по версии экспертов Autoblog является Mitsubishi Mirage. Чтобы достичь высокой эффективности и низких затрат инженеры Mitsubishi решили сделать автомобиль очень легким и оборудовали его довольно скромным, но экономным двигателем.

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Таким образом масса авто составила всего 980 кг, что в сочетании с двигателем на 74 лошадиные силы позволило достичь затрат в 6 литров на 100 км в городе и 5,5 литров на шоссе. Другое большое преимущество Mirage состоит в том, что он невероятно дешевый в США – стоимость авто начинается с 18 тысяч долларов.

Honda Civic

На первый взгляд Mirage является идеальным вариантом, если вас интересует только бережливость. Однако автомобиль от Mitsubishi идет на ряд компромиссов, чтобы достичь такого показателя экономичности. Остальные автомобили из списка обеспечивает гораздо лучший баланс между экономичностью и качественными современными автомобилями.

На втором месте – седан Honda Civic в комплектации EX с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и CVT. Этот вариант тратит 7 литров в городе 5,6 на шоссе и 6,5 в смешанном цикле. Civic плавный достаточно бодр удобен и хорошо управляем. Кроме того, он имеет огромный салон как для своего класса.

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Hyundai Elantra

Elatra почти не уступает Civic как по показателю расходов так и по впечатлениям, которые она дарит водителю. 2,0-литровая модель SE оснащена CVT с такими же показателями расхода топлива: 7 л/100 км в городе и 5,7 на шоссе. Elantra является еще одним отличным небольшим седаном к тому же достаточно экономичным.

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Kia Rio

Фактически Kia Rio совпадает с Hyundai Elantra с показателями расхода топлива: 7,3 литра в городе и 5,7 на трассе. Это касается как седана, так и хэтчбека. Будучи субкомпактным автомобилем конкурирующим с Mirage он очень дешев (цена в США начинается с $18 000). С небольшим корпусом и мощностью 120 лошадиных сил он бодр и имеет удивительно привлекательное управление.

Toyota Corolla

Далее следует Toyota Corolla и в комплектации с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем она тратит 6,7 л/100 км в смешанном цикле 2,3 в городе и 5,7 на шоссе. Corolla имеет довольно спортивный вид и хорошую управляемость, хотя салон немного маленький по сравнению с Honda и Hyundai.

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Volkswagen Jetta

Единственным немецким представителем здесь является Jetta с лучшим показателем расходов в комбинированном режиме езды 6,9 литра на 100 км. Это касается как моделей как с АКПП, так и с механикой. Автомобиль демонстрирует 7,8 литра расходов в городе и 5,7 л/100 км на шоссе.

Автомобиль является одним из самых тихих и комфортных автомобилей в своем классе. Он также имеет приятную управляемость. С базовой ценой около 23 000 долларов (цена в США) его вполне можно назвать доступным.