Бывший генеральный директор Toyota и нынешний глава Toyota Акио Тойода прогнозирует, что электромобили с аккумуляторным питанием займут лишь 30% мирового рынка и "ДВС точно останутся".

Тойода давно выступает за смешанное топливо в будущем - гибриды, ДВС, водородные, электрические. Он убежден, что "независимо от того, насколько прогрессируют аккумуляторные электромобили", гибриды, электромобили на топливных элементах и на водороде будут составлять 70% рынка, а ниша в 30% достанется аккумуляторным машинам.

Читайте также Самый популярный автобренд в мире по поисковым системам - Toyota

Акио Тойода придерживается мнения, что "клиенты, а не правила или политика, должны принимать это решение".

"Технология привода – это вопрос, который решают клиенты и рынок, а не регулирование или политическая власть", – отметил Акио Тойода.

По его словам, единственный вариант в виде аккумуляторных электромобилей не может обеспечить мобильность для всех, потому что большое количество людей в мире, а по мнению Тойоды это более миллиарда населения, не имеют доступ к электроэнергии.

Правда, здесь нашлись оппоненты, которые отрицают подобные прогнозы. По мнению признанного в мире эксперта Бена Нелмеса с AutoMotive, такой прогноз ошибочен. Статистика уже противоречит Тойоде.

Читайте также Toyota Land Cruiser сделают электрической в двух версиях

В шести европейских странах в 2023 году на аккумуляторные электромобили приходилось более 30% продаж, а в Норвегии это уже давно больше половины. Даже если мы посмотрим на продажи электромобилей в Китае - крупнейшем автомобильном рынке мира - страна, похоже, преодолеет этот барьер в ближайшем будущем, – сказал Нельмес.

Ожидается, что к 2040 году на электромобили будет приходиться 75% продаж новой техники, из которых 44% будет именно в легковом сегменте машин.

Toyota также сделает вклад в эту статистику. В прошлом году генеральный директор Toyota Кодзи Сато (KojiSato) заявил, что к 2026 году Toyota будет продавать 1,5 миллиона электромобилей в год и 3,5 миллиона к 2030 году.