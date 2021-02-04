Исследование оценивает поисковые запросы в 158 странах мира.

Американская аналитическая фирма Compare the Market обнародовала результаты анализа популярности поисковых запросов, по которым лидером названа Toyota.

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Несмотря на очевидные негативные последствия пандемии коронавируса, Toyota оказалась самой успешной по продажам прошлого года. Потеряв свой титул в Volkswagen Group пять лет назад, в 2020 году японская марка вернула себе звание самого популярного бренда на рынке автомобилей.

Подъем Toyota на этом не заканчивается. Согласно исследованию, проведенному компанией Compare the Market, в 2020 году Toyota доминировала в поисковых запросах Google. Эту позицию ранее занимала BMW в 2019 году, которая получила уменьшение объема поиска во время пандемии.

Отметим, что анализ включает общий объем поисковых запросов в 2018, 2019 и 2020 годах. Общий объем поиска автомарок в 2020 году составил около 88 миллионов.

Согласно исследованию, Toyota оказалась на первом месте в 55 странах, что составляет 34,8 процента от общего количества проанализированных стран. Это стало значительным улучшением по сравнению с результатом 2019 года, когда "Тойоту" искали только в 17,7 процентах проанализированных стран.

С другой стороны, BMW претерпела огромное падение с предыдущего пьедестала – от самого популярного запроса в 118 странах в 2019 году, до любопытства лишь 34 стран в 2020 году – 64%. Однако немецкая марка сохраняет свое место, как наиболее популярного в поиске производителя автомобилей в течение трех лет, на что приходится 38,3 процента всех самых популярных поисков против 31,3 процента в Toyota. Рейтинг популярности выглядит следующим образом:

  1. Toyota

  2. BMW

  3. Ford

  4. Kia

  5. Mercedes-Benz

  6. Hyundai

  7. Alfa Romeo

  8. Volkswagen

  9. Honda

  10. Peugeot

  11. Avtovaz

  12. Alpine

  13. Volvo

  14. Mitsubishi

  15. Lexus

  16. Nissan

  17. Audi

  18. Daewoo

  19. Renault

  20. Fiat

  21. Chevrolet

  22. Mazda