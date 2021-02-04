Исследование оценивает поисковые запросы в 158 странах мира.

Американская аналитическая фирма Compare the Market обнародовала результаты анализа популярности поисковых запросов, по которым лидером названа Toyota.

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Несмотря на очевидные негативные последствия пандемии коронавируса, Toyota оказалась самой успешной по продажам прошлого года. Потеряв свой титул в Volkswagen Group пять лет назад, в 2020 году японская марка вернула себе звание самого популярного бренда на рынке автомобилей.

Подъем Toyota на этом не заканчивается. Согласно исследованию, проведенному компанией Compare the Market, в 2020 году Toyota доминировала в поисковых запросах Google. Эту позицию ранее занимала BMW в 2019 году, которая получила уменьшение объема поиска во время пандемии.

Отметим, что анализ включает общий объем поисковых запросов в 2018, 2019 и 2020 годах. Общий объем поиска автомарок в 2020 году составил около 88 миллионов.

Согласно исследованию, Toyota оказалась на первом месте в 55 странах, что составляет 34,8 процента от общего количества проанализированных стран. Это стало значительным улучшением по сравнению с результатом 2019 года, когда "Тойоту" искали только в 17,7 процентах проанализированных стран.

С другой стороны, BMW претерпела огромное падение с предыдущего пьедестала – от самого популярного запроса в 118 странах в 2019 году, до любопытства лишь 34 стран в 2020 году – 64%. Однако немецкая марка сохраняет свое место, как наиболее популярного в поиске производителя автомобилей в течение трех лет, на что приходится 38,3 процента всех самых популярных поисков против 31,3 процента в Toyota. Рейтинг популярности выглядит следующим образом: