Дослідження оцінює пошукові запити у 158 країнах світу.

Американська аналітична фірма Compare the Market оприлюднила результати аналізу популярності пошукових запитів, за якими лідером названо Toyota.

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Незважаючи на очевидні негативні наслідки пандемії коронавірусу, Toyota виявилась найуспішнішою за продажами минулого року.. Втративши свій титул у Volkswagen Group п’ять років тому, у 2020 році японська марка повернула собі звання найпопулярнішго бренда на ринку автомобілів.

Підйом Toyota на цьому не закінчується. Згідно з дослідженням, проведеним компанією Compare the Market, у 2020 році Toyota домінувала у пошукових запитах Google. Цю позицію раніше займала BMW у 2019 році, яка зазнала зменшення обсягу пошуку, під час пандемії.

Зазначимо, що аналіз включає загальний обсяг пошукових запитів у 2018, 2019 та 2020 роках. Загальний обсяг пошуку автомарок у 2020 році становив близько 88 мільйонів.

Згідно з дослідженням, Toyota опинилася на першому місці в 55 країнах, що становить 34,8 відсотка від загальної кількості проаналізованих країн. Це стало значним покращенням, порівняно з результатом 2019 року, коли “Тойоту” шукали лише в 17,7 відсотках проаналізованих країн.

З іншого боку, BMW зазнала величезного падіння з попереднього п’єдесталу – від найпопулярнішого запиту у 118 країнах у 2019 році, до цікавості лише 34 країн у 2020 році – 64%. Проте німецька марка зберігає своє місце, як найбільш популярного в пошуку виробника автомобілів протягом трьох років, на що припадає 38,3 відсотка всіх найпопулярніших пошуків проти 31,3 відсотка у Toyota. Загальний рейтинг популярності має наступний вигляд:

  1. Toyota

  2. BMW

  3. Ford

  4. Kia

  5. Mercedes-Benz

  6. Hyundai

  7. Alfa Romeo

  8. Volkswagen

  9. Honda

  10. Peugeot

  11. Avtovaz

  12. Alpine

  13. Volvo

  14. Mitsubishi

  15. Lexus

  16. Nissan

  17. Audi

  18. Daewoo

  19. Renault

  20. Fiat

  21. Chevrolet

  22. Mazda