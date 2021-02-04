Дослідження оцінює пошукові запити у 158 країнах світу.
Американська аналітична фірма Compare the Market оприлюднила результати аналізу популярності пошукових запитів, за якими лідером названо Toyota.
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Незважаючи на очевидні негативні наслідки пандемії коронавірусу, Toyota виявилась найуспішнішою за продажами минулого року.. Втративши свій титул у Volkswagen Group п’ять років тому, у 2020 році японська марка повернула собі звання найпопулярнішго бренда на ринку автомобілів.
Підйом Toyota на цьому не закінчується. Згідно з дослідженням, проведеним компанією Compare the Market, у 2020 році Toyota домінувала у пошукових запитах Google. Цю позицію раніше займала BMW у 2019 році, яка зазнала зменшення обсягу пошуку, під час пандемії.
Зазначимо, що аналіз включає загальний обсяг пошукових запитів у 2018, 2019 та 2020 роках. Загальний обсяг пошуку автомарок у 2020 році становив близько 88 мільйонів.
Згідно з дослідженням, Toyota опинилася на першому місці в 55 країнах, що становить 34,8 відсотка від загальної кількості проаналізованих країн. Це стало значним покращенням, порівняно з результатом 2019 року, коли “Тойоту” шукали лише в 17,7 відсотках проаналізованих країн.
З іншого боку, BMW зазнала величезного падіння з попереднього п’єдесталу – від найпопулярнішого запиту у 118 країнах у 2019 році, до цікавості лише 34 країн у 2020 році – 64%. Проте німецька марка зберігає своє місце, як найбільш популярного в пошуку виробника автомобілів протягом трьох років, на що припадає 38,3 відсотка всіх найпопулярніших пошуків проти 31,3 відсотка у Toyota. Загальний рейтинг популярності має наступний вигляд:
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Toyota
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BMW
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Ford
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Kia
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Mercedes-Benz
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Hyundai
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Alfa Romeo
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Volkswagen
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Honda
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Peugeot
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Avtovaz
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Alpine
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Volvo
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Mitsubishi
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Lexus
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Nissan
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Audi
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Daewoo
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Renault
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Fiat
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Chevrolet
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Mazda