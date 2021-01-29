За 2020 рік компанії Toyota вдалося реалізувати майже 9,53 мільйона нових автомобілів, що на 11,3 відсотка менше, ніж в 2019 році.

З таким результатом Toyota обігнала Volkswagen і очолила рейтинг найбільших автомобільних компаній в світі, повідомляє Bloomberg.

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Для порівняння, Volkswagen за минулий рік продав 9,305 мільйона машин - на 15,2 відсотка менше, ніж за 2019 й. Bloomberg відзначає, що паніка навколо коронавіруса серйозно вплинула на продажі німецького бренду, особливо на європейському ринку. При цьому Японія і азіатський регіон в цілому постраждали від карантинів в меншій мірі, ніж Європа і США, що дозволило Toyota вирватися вперед з продажу.

Із звіту, опублікованого Toyota, слідує, що світові продажі автомобілів скоротилися вперше за 9 років, а машин всіх марок концерну (включаючи Daihatsu і Hino) - вперше за 5 років. Особливо сильно знизилися обсяги реалізації машин за межами Японії - на 12,3 відсотка, до 7,37 мільйона штук. Зокрема, на ринках Латинської Америки продажі Toyota скоротили на 31,2 відсотка, а в Індонезії - на 44,7 відсотка.

Що ж стосується Volkswagen, то він беззмінно очолював рейтинг найбільших автомобільних концернів за обсягами продажів з 2016 по 2019 рік.