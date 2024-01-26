Колишній генеральний директор Toyota і нинішній голова Toyota Акіо Тойода прогнозує, що електромобілі з акумуляторним живленням займуть лише 30% світового ринку і "ДВЗ точно залишаться".

Тойода давно виступає за змішане пальне в майбутньому — гібриди, ДВЗ, водневі, електричні. Він переконаний, що "незалежно від того, наскільки прогресують акумуляторні електромобілі", гібриди, електромобілі на паливних елементах та на водні становитимуть 70% ринку, а ніша у 30% дістанеться акумуляторним машинам.

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Акіо Тойода дотримується думки, що "клієнти, а не правила чи політика, повинні приймати це рішення".

"Технологія приводу – це питання, яке вирішують клієнти та ринок, а не регулювання чи політична влада", – наголосив Акіо Тойода.

За його словами, єдиний варіант у вигляді акумуляторних електромобілів не може забезпечити мобільність для всіх, тому що велика кількість людей у світі, а на думку Тойоди це понад мільярд населення, не мають доступ до електроенергії.

Щоправда, тут знайшлися опоненти, яку заперечують подібні прогнози. На думку визнаного у світі експерта Бена Нелмеса з AutoMotive, такий прогноз хибний. Статистика уже суперечить Тойоді.

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У шести європейських країнах в 2023 році на акумуляторні електромобілі припадало понад 30% продажів, а в Норвегії це вже давно більше половини. Навіть якщо ми подивимося на продажі електромобілів у Китаї — найбільшому автомобільному ринку світу — країна, схоже, подолає цей бар’єр у найближчому майбутньому, – сказав Нельмес.

Очікується, що до 2040 року на електромобілі припадатиме 75% продажів нових автомобілів, з яких 44% буде саме в легковому сегменті машин.

Toyota також зробить внесок у цю статистику. Минулого року генеральний директор Toyota Кодзі Сато (KojiSato) заявив, що до 2026 року Toyota продаватиме 1,5 мільйона електромобілів на рік і 3,5 мільйона до 2030 року.