Toyota Land Cruiser має намір двома своїми новими моделями створити переконливу конкуренцію Mercedes-Benz і Land Rover.

З перевірених джерел стало відомо, що Toyota готується електрифікувати Toyota Land Cruiser та з власним брендом увійти в електричне майбутнє. Ймовірно, буде два нових електромобілі, щоб розширити бренд в епоху електрики.

Один буде розкішним електромобілем топового діапазону, а інший – більш доступним, орієнтований на міську експлуатацію. Це має розширити нові сегменти й конкурувати з такими брендами, як Mercedes-Benz і Land Rover.

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За словами головного брендингового директора Toyota Саймона Хамфріса, автовиробник поки "досліджує нові підходи до мобільності", які повинні покращити бренд Land Cruiser та "розширюють свободу пересування людей".

Допоки автовиробник має дві концепції для ймовірної майбутньої лінійки. Toyota Compact Cruiser EV, показана у 2021 році, свідчить про те, що "Круїзер" можна адаптувати до повністю електричної форми.

Концепція компактного електромобіля розробляється для "молодих професійних міських жителів", які активно проводять час на природі. Вона нагадує Land Cruiser першого покоління з міцним кузовом і міцними колісними арками, але отримала сучасні функції – світлодіодні ліхтарі та додаткові елементи.

Саймон Хамфріс каже, що Toyota шукає "більш доступні" варіанти Land Cruiser, коли вона рухається до електричних. Очікується, що компактний Cruiser EV буде оснащений платформою Toyota e-TNGA, яка використовується для bZ4X.

У жовтні минулого року Toyota представила концепт Land Cruiser Se. Концепція трирядного SUV набагато більша та розкішніша за компактний круїзер. Розрахований на тих, хто мріє про комфорт і має досвід водіння машин з високим крутним моментом. Монококовий кузов забезпечує чуйне керування.

Очікується, що Toyota Land Cruiser SE може вийти на ринок у 2026 році на честь 75-річчя Land Cruiser. Автомобіль, ймовірно, включатиме нові "продуктивні" батареї для електромобілів Toyota, які, як стверджується, скоротять витрати на 20% завдяки 20-хвилинній швидкій зарядці.

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Toyota також обіцяє випустити твердотілі акумулятори для електромобілів після прориву, який забезпечить запас ходу до 621 милі.

Як пригадуєте, в акумуляторному сегменті Toyota (включаючи Lexus) не в лідерах, минулого року продала майже 9,4 мільйона автомобілів у всьому світі. Лише 1%, або близько 95 000, були повністю електричними.