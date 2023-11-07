Toyota показала унікальний пікап. Автомобіль присвячений герою фільму "Синій Жук".

Нове покоління пікапа Toyota Tacoma стало головним героєм фірмового стенду японського автовиробника на виставці тюнінгу SEMA Show 2023 року в Лас-Вегасі.

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Разом із концептуальною моделлю Toyota Tacoma X-Runner Concept компанія показала Toyota Tacoma The Blue Beetle, присвячену головному герою фільму «Синій Жук» про однойменного супергероя всесвіту коміксів DC Comics. На широкий екран картина вийшла влітку 2023, а восени публіці показали автомобіль за її мотивами.

Пікап одержав ліврею, яку розробили дизайнери Warner Bros. Оформлення автомобіля надихались з персонажу Синього Жука, його костюмом та загальною естетикою фільму.

Для кросоверів Continental розробив нову шину WinterContact TS 870 P. Малюнок протектора на цій шині зроблений таким чином, що дуже швидко витісняє воду з плями контакту, що забезпечує кращу керованість, коротший гальмівний шлях і ефективний захист від аквапланування. Рекламна інформація

Оформленням машини займалася компанія Complete Customs, яка змогла об'єднати в лівреї тонкі рожеві та пурпурові елементи з темно-синім основним кольором, а для завершення образу були додані оригінальні сходинки Toyota Predator та насадки на патрубки вихлопної системи.

Технічно автомобіль залишився незмінним. У Toyota відзначають, що не збираються робити The Blue Beetle серійною моделлю, проте у фанатів фільму та Синього Жука є можливість зробити такий пікап самостійно, замовивши аналогічну ліврею та обравши аксесуари з оригінального каталогу деталей для Tacoma.