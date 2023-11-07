Toyota показала уникальный пикап. Автомобиль посвящен герою фильма "Синий Жук".

Новое поколение пикапа Toyota Tacoma стало главным героем фирменного стенда японского автопроизводителя на выставке тюнинга SEMA Show 2023 в Лас-Вегасе.

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Вместе с концептуальной моделью Toyota Tacoma X-Runner Concept компания показала Toyota Tacoma The Blue Beetle, посвященную главному герою фильма «Синий Жук» об одноименном супергерое вселенной комиксов DC Comics. На широкий экран картина вышла летом 2023 года, а осенью публике показали автомобиль по ее мотивам.

Пикап получил ливрею, разработанную дизайнерами Warner Bros. Оформление автомобиля вдохновлено персонажем Синего Жука, его костюмом и всеобщей эстетикой фильма.

Оформлением машины занималась компания Complete Customs, которая смогла объединить в ливреи тонкие розовые и пурпурные элементы с темно-синим основным цветом, а для завершения образа были добавлены оригинальные строчки Toyota Predator и насадки на патрубки выхлопной системы.

Технически автомобиль остался прежним. В Toyota отмечают, что не собираются делать The Blue Beetle серийной моделью, однако у фанатов фильма и Синего Жука есть возможность совершить такой пикап самостоятельно, заказав аналогичную ливрею и выбрав аксессуары из оригинального каталога деталей для Tacoma.